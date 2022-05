Dispositifs médicaux de pointe pour  le service de médecine légale de Charles Nicolle

De nouveaux dispositifs médicaux de pointe, octroyés par l’ambassade du Japon en Tunisie sous forme de don, ont été installés vendredi à l’unité « INJED » d’urgence médico- légale spécialisée dans la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences sexuelles à l’hôpital Charles Nicolle à Tunis.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Rim Fayala, cheffe du bureau du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) en Tunisie a souligné que la remise de ces dispositifs médicaux s’inscrit dans le cadre d’un projet mixte lancé en 2021 entre le Fonds et l’ambassade du Japon.

« S’étalant sur une période de 15 mois, ce projet vise essentiellement la protection des catégories vulnérables notamment les femmes et les enfants victimes de violence », a-t-elle dit.

Pour sa part, Moncef Hamdoun, chef du service de médecine légale à l’hôpital Charles Nicolle a indiqué que ces dispositifs médicaux seront utilisés par les médecins de l’unité « INJED » lors de l’examen des patients victimes de violences sexuelles afin d’avoir des preuves scientifiques tangibles susceptibles d’être fournies au ministère de la justice.

Selon Hamdoun, depuis sa création en 2016, l’unité « INJED » accueille annuellement entre 1000 et 1200 vicimtes de violence sexuelle dont 80% sont des filles et 60% sont des enfants majoritairement âgés entre 12 et 15 ans.