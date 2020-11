Intempéries: Programme d’aide au profit de 5 mille familles dans plusieurs gouvernorats

Un programme spécial a été mis en place visant à apporter de l’aide au profit de 5 mille familles afin de faire face à la vague de froid et aux intempéries dans les gouvernorats de Jendouba, Kef, Siliana, et Kasserine a indiqué le directeur général de l’union tunisienne de la solidarité sociale, (UTSS) Mounir Hajji.

Ces aides s’inscrivent dans le cadre du programme national de lutte contre les intempéries lancé en coordination avec l’Union qui assure sa réalisation. Il s’agit des couvertures, des vêtements, des chaussures et des produits alimentaires en plus de la distribution de 2 mille chauffages a confirmé la même source. Des aides ont été également programmés au profit des habitants d’autres gouvernorats d’une valeur de 4.4 millions de dinars, au profit de près de 15 mille familles.

Ces aides consistent en la distribution de 30 mille couvertures, 6 mille matelas, 300 tonnes de produits alimentaires et 30 mille paires de chaussures. Un dépôt en cas d’urgence a été crée dans la région de Ain Drahem (gouvernorat de Jendouba) pour lutter contre les intempéries dans cette zone en période d’hiver.