Djerba: Annulation des festivités de la Synagogue “Ghriba”

Le Comité de la grande synagogue de la Ghriba à Djerba, a annoncé l’annulation des festivités programmées à l’occasion du pèlerinage.

Les visiteurs se contenteront des rituels durant ce pèlerinage qui aura lieu entre le 25 avril et le 2 mai.

Le comité a expliqué cette décision par la situation pandémique et dans le but de respecter les mesures prises par le gouvernement en interdisant les manifestations et les célébrations.

Les préparatifs à la synagogue de la Ghriba viennent d’être achevés. Le protocole sanitaire sera respecté, a indiqué un communiqué du comité.

Le pèlerinage de la Ghriba, rappelons-le, a été annulé à cause de la pandémie du coronavirus.