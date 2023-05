La synagogue de la Ghriba fermée et les alentours sécurisés

La synagogue de la Ghriba à Djerba (Gouvernorat de Médenine) a été fermée, mardi, alors que les accès qui conduisent à la région Riad où se situe le lieu de culte ont été sécurisés par une forte présence policière.

En revanche, les cours à l’école et au collège jouxtant la synagogue se sont poursuivis dans des conditions ordinaires, où juifs et musulmans coexistent pacifiquement.

De nombreux voyages touristiques ont également maintenu leurs programmes de visites touristiques à Houmet Souk, où plusieurs bus touristiques ont transporté les visiteurs aux sites et monuments historiques et culturels de la ville.

Pour rappel, une attaque a été perpétrée près de la synagogue de la Ghriba, sur l’île de Djerba, dans la soirée du mardi 9 mai 2023. Le bilan officiel fait jusque-là état de cinq morts, dont deux pèlerins et trois sécuritaires, outre l’auteur de l’attaque abattu par les unités sécuritaires. Quatre blessés parmi les sécuritaires et quatre autres parmi les civils ont également été recensés.

L’opération a eu lieu en deux temps, avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, lorsqu’un membre de la Garde National, auteur des tirs, a d’abord tué l’un de ses collègues par balle et s’est emparé de ses munitions. Il s’est rendu ensuite aux abords de la synagogue où il a ouvert le feu sur les forces de l’ordre qui assuraient la sécurité des lieux avant d’être abattu.

L’attaque s’est produite alors que des fidèles participaient au pèlerinage annuel de la Ghriba qui touchait à sa fin mardi soir. Les forces de sécurité « ont encerclé la synagogue et sécurisé tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur et aux abords », selon le ministère de l’Intérieur.