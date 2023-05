Attaque près de la synagogue de la Ghriba: Le ministère des AE présente ses condoléances aux familles des victimes

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque criminelle « lâche et odieuse » perpétrée, mardi soir, près de la synagogue de la Ghriba, qui a fait deux victimes civiles parmi les pèlerins, un tunisien et un franco-tunisien outre trois agents des Forces de l’ordre.

Il s’agit d’un acte « »odieux et « méprisable » perpétrée en marge du pèlerinage annuel de la Ghriba à Djerba en ce haut lieu de prière et d’élévation, a déploré le ministère.

Dans une déclaration publiée, mercredi, le département des AE a tenu à adresser ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés parmi les forces de l’ordre qui ont réagi rapidement pour maîtriser la situation.

Tout en soulignant que l’enquête est en cours pour élucider les motifs de cette agression, le ministère a assuré que « cette attaque contre des innocents ne fera que renforcer l’unité et la détermination du pays à poursuivre sa lutte sans merci contre toutes sortes de crimes « .

L’attaque a eu lieu en deux temps, avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. L’agent de la garde nationale, auteur des tirs, a d’abord tué l’un des ses collègues par balle et s’est emparé de ses munitions. Puis il s’est rendu aux abords de la synagogue où il a ouvert le feu sur les forces de l’ordre assurant la sécurité du lieu avant d’être abattu.

Deux « pèlerins » de la synagogue ont été tués par les tirs de l’assaillant avant qu’il ne soit abattu, et six autres ont été blessés et évacués vers un hôpital, a ajouté le ministère.

L’attaque s’est produite alors que des fidèles participaient au pèlerinage annuel de la Ghriba qui touchait à sa fin mardi soir. Les forces de sécurité « ont encerclé la synagogue et sécurisé tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur et aux abords », selon le ministère de l’Intérieur. Les investigations se poursuivent « , selon le ministère.