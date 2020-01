Djerba : Révision du système de classement des restaurants touristiques

Après le Grand Tunis, Nabeul, Hammamet et Sousse, les professionnels de la gastronomie Tunisienne seront le 20 janvier 2020, au rendez-vous à Djerba pour participer à la consultation sur le projet de révision du système de classement des restaurants touristiques.

Les professionnels de Médenine, Tataouine, Tozeur et Gafsa discuteront de l’état des lieux et l’avenir de leur métier régi par une réglementation obsolète (datant de 30 ans) de par les évolutions considérables que connait le métier lui-même et le secteur touristique avec ses nouvelles exigences et les nouvelles attentes des consommateurs.

Dans un communiqué publié, vendredi, la Fédération Tunisienne des restaurants touristiques (FTRT), précise que ses équipes ainsi que ceux de la direction centrale du produit relevant de l’office national du tourisme tunisien,( ONTT) qui vont piloter le projet de refonte, aux côtés de la profession, ” ont préparé le projet de cadrage de la révision du système qui préconise plusieurs étapes dont notamment la lecture analytique de l’état des lieux et le benchmarking et l’élaboration d’un plan opérationnel “.

La révision, ajoute la même source, a pour objectif de développer de nouveaux concepts de restauration et de valoriser le patrimoine culinaire et d’en faire un levier d’attractivité touristique.