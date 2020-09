Donald Trump a déclaré 70 000 dollars de coiffeur au fisc américain

Parmi les révélations du New York Times sur la situation fiscale de Donald Trump figure un détail au sujet des frais de coiffure du président des États-Unis, ce qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. L’enquête du média américain a mis au jour les pratiques du locataire de la maison Blanche : lorsqu’il était animateur de son émission de téléréalité de The Apprentice, il déduisait ses frais de coiffure de son montant imposable au titre de frais de représentation.

Au total, 70 000 dollars (environ 60 000 €) de dépenses pour prendre soin des cheveux du milliardaire ont ainsi été déclarés à l’administration fiscale américaine pendant sa participation à l’émission. En tout, ce sont au moins 95 464 dollars, soit un peu plus de 81 000 € qui ont été payés à un spécialiste du maquillage et de la coiffure proche d’Ivanka Trump, la fille du président.

L’Internal Revenue Service (IRS), le fisc américain, exige pourtant que les frais professionnels déduits par les entrepreneurs soient liés à des dépenses « ordinaires et nécessaires » , souligne le journal Oues-France. Les critères fournis par l’administration demeurent cependant peu précis. Les montants dépensés par Donald Trump pour entretenir son style capillaire ont en tout cas généré des réactions hilares des internautes.

Les photos peu flatteuses des cheveux du président des États-Unis se sont multipliées sur les réseaux sociaux, accompagnées de commentaires comme « Trump s’est fait avoir » ou « Trump a dépensé 70K de coiffeur pour ressembler à ça ».