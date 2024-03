D’Où vient l’argent pour importer les voitures de l’étranger, demande Saïed

Recevant jeudi la ministre de l’équipement et du transport par intérim, le Chef de tout l’Etat tunisien a d’abord indiqué que les prêts obtenus par l’Etat tunisien sont le plus souvent destinés à la construction de nouvelles routes, et qu’il n’est pas possible d’obtenir des financements pour développer le secteur du transport publics, comme pour l’acquisition de bus, ou pour les chemins de fer et les trains. Et Kais Saïed de se demander ensuite « d’où vient l’argent pour l’importation des voitures de l’étranger, et bon nombre d’entre elles sont des voitures de luxe (Ndlr : dont les grosses Berlines de la Présidence), à raison de dix mille voitures environ tous les deux mois ? ».

Rappelons à ce sujet, que l’importation des véhicules, particuliers et utilitaires, est faite par plus de 20 concessionnaires privés tunisiens, qui paient chaque mois taxes, droits de douane et impôts à l’Etat, et que les importations de véhicules ont été diminuées de 20 % par décision du ministère du commerce.

Rappelons aussi, que les concessionnaires importent et vendent aussi des voitures utilitaires (2.238 à fin février 2024), qui sont des outils de production, 608 voitures populaires au cours des 2 premiers mois 2024, et 5.050 voitures populaires, dont très peu de luxueuses (1 Jaguar, 1 Alfa-Romeo, 7 Porsch et autant de Land-Rover, et 121 Mercedes-Benz). Et tous ces chiffres auraient été moindre, s’il y avait des réseaux de transport public performants