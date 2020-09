Douane: Saisie de 620 Kilogrammes de tabac à narguilé

Près de 620 Kilogrammes de tabac à narguilé (Maassel) et 14 460 paquets de cigarettes de contrebande ont été saisis par les brigades de la garde douanière à Tataouine, Gabès et Regueb.Ainsi, à Tataouine, la patrouille de la garde douanière a saisi 420 kg de Maassel d’une valeur de 58 mille dinars ( moyen de transport compris); et ce après avoir arrêté un véhicule 4X4 qui prenait la fuite. Le chauffeur a été interrogé et un procès-verbal a été établi, selon un communiqué de la douane publié mercredi soir.A Gabès, 5960 paquets de cigarettes contrefaites, d’une valeur de près de 21 mille dinars, ont été saisis par la brigade douanière de la région. A Regueb, la brigade douanière de la région, a, de son coté, mis en échec une opération de contrebande de 8500 paquets de cigarettes et 200 kg de tabac à narguilé, d’une valeur totale de 78 mille dinars (y compris le moyen de transport).