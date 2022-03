Droits de l’Homme: Sit-in ouvert des blessés de la révolution et des familles des martyrs au siège de LTDH

Les blessés de la révolution et les familles des martyrs poursuivent leur sit–in ouvert, entamé samedi 12 mars 2022 au siège de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) jusqu’à la satisfaction des revendications, a indiqué dimanche, à l’agence TAP, Mouslem Kasdallah, un des blessés de la Révolution.

Ils appellent essentiellement à la publication d’un décret spécifique aux blessés de la Révolution et les familles des martyrs, a souligné Kassdallah.

Les blessés de la révolution et les familles des martyrs ont souligné, hier samedi dans un communiqué, leur attachement à leurs revendications. Il s’agit essentiellement de la publication d’un décret spécifique aux blessés de la révolution et aux familles des martyrs, la mise en application des différentes lois publiés dans ce dossier depuis 2011 en plus d’une demande d’excuses officielles de la part de l’Etat.