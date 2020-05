Éducation : Vers la modernisation de l’enseignement supérieur

Le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Choura, a examiné vendredi avec le Responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Antonius Verheijen, et du Spécialiste principal de l’Education, Michael Drabble,

les récents développements positifs du projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité (PromEssE).

Les deux parties ont également évoqué l’ensemble d’initiatives que le Ministère entend entreprendre prochainement dans le contexte post pandémique de CoVid-19.

L’entretien a porté aussi sur plusieurs sujets d’actualité abordés dont les orientations stratégiques du Ministère et les mesures concrètes engagées en matière d’autonomie institutionnelle, d’assurance qualité interne et externe et d’ouverture de l’université tunisienne vers ses homologues du continent Africain.