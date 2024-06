Élections européennes 2024 : Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale

Coup de théâtre, après l’annonce des premiers résultats des élections européennes 2024. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé, lors d’une brève allocution télévisée dimanche 9 juin au soir, après l’annonce des résultats, la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale. Une décision inédite dans l’Histoire de la Ve République, qui prend acte des résultats aux élections européennes : la candidate macroniste, Valérie Hayer, a fait la moitié du score de Jordan Bardella, patron du Rassemblement national (RN) et tête de liste aux élections européennes.

« J’ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire, par le vote », a-t-il annoncé aux Français. De nouvelles élections législatives vont donc se tenir. Emmanuel Macron a d’ores et déjà annoncé les dates des deux tours : le 30 juin pour le premier tour, et le 7 juillet pour le second. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a salué cette décision sur TF1. « Quand le peuple vote, il a toujours raison. C’est avant tout une défaite pour la majorité présidentielle, il faut le dire. Mais il faut relativiser : ils sont allés voter, et plus nombreux que la dernière fois ».

Le vice-président RN de l’Assemblée nationale Sébastien Chenu a assuré que le RN était « prêt » pour ces élections. Après sa victoire écrasante aux élections européennes, où il est crédité du score record de 31,5% des suffrages, Jordan Bardella avait immédiatement appelé à la dissolution de l’Assemblée nationale, demandant au président de la République de « prendre acte » des résultats des européennes.

