Elections municipales partielles: Affluence faible à Battan et Denden

L’affluence est faible au démarrage, ce dimanche, des élections municipales partielles dans les municipalités de Battan et Denden (gouvernorat de La Manouba).

Le nombre d’inscrits sur les listes électorales s’élève à 18649 dans la municipalité de Denden et à 11 803 dans la municipalité de Battan.

Cinquante-huit bureaux de vote sont ouverts : Huit à Denden et 6 à Battan.

Le vote se déroule dans des conditions normales, l’IRIE ayant affecté 240 chefs de bureaux et de centres électoraux et des agents pour superviser toute l’opération, a indiqué à l’agence TAP, le coordinateur régional de l’IRIE, Hosni Sahbani.

Dix listes sont en lice pour les deux conseils municipaux dont six listes de partis et quatre listes indépendantes.

Les listes en lice dans la municipalité de Battan sont celles d’Ennahdha, Nidaa Tounes, Echaab et deux listes indépendantes. Dans la municipalité de Denden, les listes qui se présentent représentent Machrou Tounes, Courant démocrate (Attayar), Ennahdha et deux listes indépendantes

Les élections municipales partielles se déroulent ce dimanche dans les municipalités des gouvernorats suivants: Battan et Denden (La Manouba), Nefza (Béja), Ksibet Thrayet (Sousse) et Reggada (Kairouan).

Ces élections partielles ont été décidées après la démission collective des membres des conseils municipaux cités.