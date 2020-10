Electrostar : Baisse du chiffre d’affaires de 27%, à fin septembre 2020

Le chiffre d’affaires de la société Electrostar a baissé de 27%, à fin septembre 2020, pour s’établir à 5,340 millions de dinars (MD), c’est ce qui ressort des états financiers de la société, publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

Cette baisse s’explique, selon la société, par le retard enregistré dans l’octroi des lignes de crédit de gestion par les banques, à la propagation de la pandémie du coronavirus qui a causé d’énormes troubles d’approvisionnement auprès des fournisseurs étrangers suite à la fermeture de plusieurs de leurs usines, et à la baisse de la demande du marché intérieur.

Ceci est du, aussi, à « la hausse du tarif bancaire qui freine toute société dans sa quête de financements d’exploitation » et à l’adoption d’une politique de prudence visant à diminuer le risque clients et à sécuriser les ventes.

Pour ce qui est des engagements bancaires de la société au 30 septembre 2020, ils se sont élevés à 100 MD contre 91 MD, à fin septembre 2019, soit une aggravation de 10%, due essentiellement à une augmentation des crédits à MLT et à une aggravation des impayés financiers et commerciaux.

Créée en janvier 1993, sous forme de SARL, Electrostar est spécialisée dans l’assemblage et la distribution d’équipements domestiques et électroniques.