« Elle a bien raison parce qu’ils veulent la maltraiter … et elle réussira »

La dernière performance de la nouvelle PDG de Tunisair, sous forme d’un coup de boule verbal, debout sur une chaise et qui ne mâchait pas quelques fois ses mots avec l’accent de sa région, et qui en a mis plein la gueule à plus d’un misogyne et plus d’une envieuse, de cette femme, frêle et puissante et qui ose s’élever contre le syndicat et son hégémonie, a fait parler l’une de ses anciennes cadres.

Soulafa Lasram était en charge de la communication chez Tunisair. Elle sait donc de quoi elle parle. « La Pdg de Tunisair est juste sortie s’adresser à son personnel dans le hall du siège. Des dizaines de fois les pdg l’ont fait auparavant de cette même façon. Combien de fois ai-je entendu des discours sincères et poignants venant de nos pdg ? Combien l’ont-il fait, avec leur tripes comme elle le fait. Mais alors, il n’y avait ni vidéo ni Facebook. Elle a eu un coup de gueule et elle a bien raison parce qu’ils veulent la maltraiter. Ils ne veulent pas qu’elle réussisse et elle réussira ».

Ce qui pour nous sûr, c’est que la jeune femme a en tous cas, fait mieux que beaucoup d’autres PDG d’autres entreprises publique, se laissant couler dans leurs sièges, et dorloter par ce qu’ils ont longtemps considéré comme une fatalité, n’essayant jamais de déranger, quitte à brutaliser quelque part leur environnement, pour essayer d’y provoquer une sorte de rupture salvatrice.