Elle menace de se diriger vers la justice internationale pour lutter contre le terrorisme !

La présidente du Parti Destourien Libre Abir Moussi a estimé, lundi, « qu’il est désormais clair que l’Etat tunisien est indolent dans la lutte contre le terrorisme, en plus du danger de son abandon aux associations, partis et politiques qui exercent et blanchissent le terrorisme.»

Abir Moussi a menace de se rendre « aux mécanismes internationaux et institutions judiciaires internationales pour forcer la Tunisie à lutter contre le terrorisme, en cas où le pays ne se mobilise pas pour démanteler le système du terrorisme. », rapporte Shems fm.