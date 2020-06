Emirates reprend ses vols sur Tunis dès le 1er juillet

La compagnie aérienne Emirates continue de reconstruire lentement son réseau avec trois autres destinations restaurées, dont des vols vers Glasgow à partir du 15 juillet.

La compagnie de Dubaï reprendra également ses vols vers Tunis et le Caire à partir du 1er juillet, portant le nombre total de vols à 52 en juillet, soit environ un tiers de son pic de 161 d’avant la Covid-19.

Emirates a déclaré que seuls les ressortissants tunisiens et les résidents permanents de Tunisie peuvent actuellement se rendre à Tunis depuis les EAU. Les voyageurs en provenance de certains autres pays peuvent entrer en Tunisie avec ou sans restrictions. Le vol de retour de Tunis à Dubaï et au-delà est toutefois ouvert à tous les clients à condition qu’ils répondent aux exigences de voyage de leur destination, a-t-il ajouté.

Les clients du réseau Emirates pourront également se rendre à Dubaï suite à l’annonce, la semaine dernière, que la ville sera ouverte aux visiteurs d’affaires et de loisirs à partir du 7 juillet. Les touristes qui se rendent à Dubaï doivent être titulaires d’une police d’assurance maladie internationale couvrant les maladies du Covid-19 pour la durée de leur séjour.

À bord, Emirates a introduit des mesures de santé et de sécurité liées au Covid-19 pour les passagers, notamment la distribution gratuite de kits d’hygiène contenant des masques, des gants, un désinfectant pour les mains et des lingettes antibactériennes.

Il est également rappelé aux clients qu’ils ne seront acceptés sur les vols que s’ils satisfont aux exigences des critères d’éligibilité et d’entrée de leur pays de destination.

Les citoyens des Émirats arabes unis et les résidents qui retournent à Dubaï doivent s’assurer des dernières exigences.