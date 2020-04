Emploi : L’UTT appelle le gouvernement à soutenir le secteur privé

L’Union des Travailleurs de Tunisie (UTT) a appelé mardi 21 avril 2020, dans un communiqué, le gouvernement à soutenir le secteur privé, qui est un pilier de l’économie nationale, afin de ne pas licencier les salariés et garantir leur droit à une vie décente.

L’organisation syndicale a souligné la nécessité de mettre en place une stratégie claire et à prendre des mesures justes pour protéger le tissu économique afin d’éviter la hausse du taux de chômage et la prolifération des crimes organisés.

Dans ce contexte, l’UTT a appelé le gouvernement à ne pas céder aux pressions et à lutter contre les corrompus et les spéculateurs.

Par ailleurs, l’organisation a souligné l’importance de préserver la santé des Tunisiens et à garantir les besoins vitaux des catégories démunies outre la mobilisation des cliniques privées et des unités de fabrication des médicaments pour contribuer aux efforts nationaux.

L’UTT appelle aussi à généraliser les tests de dépistage, à distribuer gratuitement les bavettes aux citoyens et à ouvrir les perspectives aux jeunes pour innover.

A travers le communiqué, l’UTT appelle tous ses adhérents et ses bureaux régionaux à contribuer activement à cet élan de solidarité et à mobiliser tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux catégories vulnérables.