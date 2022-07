Emploi: Ouverture des inscriptions au concours national de l’initiative privée

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a annoncé, mercredi, l’ouverture des inscriptions pour la participation au concours national de l’initiative privée « Machrou’ek » (Votre projet) et ce, dans le cadre du projet « Formation et marché de l’emploi ».

Le ministère a appelé les candidats à s’inscrire sur le lien moubader.tn.

Ce concours s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, l’agence de coopération allemande (GIZ) et les ministères et structures d’appui et de financement concernés par l’accompagnement et la formation des jeunes promoteurs.

Au total, 48 projets seront sélectionnés à travers le pays, à raison de 2 projets dans chaque gouvernorat.

Les projets lauréats bénéficieront, chacun, d’une prime d’encouragement de 30 mille dinars en plus d’un programme d’accompagnement, d’encadrement et de suivi. Les organisateurs choisiront les 10 meilleurs projets sur le plan national.

Ce concours cible les promoteurs dont l’âge varie entre 18 et 45 ans parmi les porteurs d’idées de projets en cours de lancement, les demandeurs d’emploi diplômés du supérieur et des centres de formation professionnelles, les diplômés des universités à la recherche de structures d’appui et de financement ou les promoteurs installés à leur propre compte depuis 2 à 5 ans et souhaitant développer leur projets.