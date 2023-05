En déni des compétences tunisiennes, le gouvernement Bouden fait analyser sa masse salariale en Belgique

A la demande du gouvernement tunisien, le SPF BOSA a développé, en collaboration avec le SPF Finances, un outil permettant d’analyser les chiffres de la masse salariale tunisienne sur une période de 10 ans (2010-2020) et de réaliser des rapports permettant d’argumenter le choix de certaines décisions ou le besoin de moyens supplémentaires.

C’est la première fois que ces chiffres peuvent être visualisés et utilisés à des fins de rapportage, utile à la prise de décision. Cet outil permettant une vision à la fois plus large et plus précise de la masse salariale tunisienne a été remis aux décideurs politiques tunisiens pour orienter leur politique et prendre des décisions.

Grâce à cet outil, sur base de l’analyse des chiffres et à la complémentarité du travail réalisé par le SPF Finances et le SPF BOSA des recommandations ont été livrées au ministère tunisien.

Sur le plan international, il s’agit donc d’un service que la Belgique, via le SPF BOSA, a développé en tant qu’expert pour répondre aux besoins de la Tunisie.

Cet outil peut être utilisé à long terme car il peut être adapté avec de nouvelles données, en fonction des besoins. Il peut également être adapté aux différents services publics.