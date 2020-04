En situation de précarité : RTCI organise une journée de solidarité africaine pour les migrants

Une journée de solidarité africaine pour les migrants sera organisée vendredi 1er mai 2020 par RTCI (Radio Tunis Chaine Internationale) en partenariat avec la Cellule de solidarité africaine covid19 Tunisie et RLF (Radio Libre Francophone).

Cette journée entend appuyer les efforts du gouvernement et de la société civile pour garantir la dignité aux membres de la communauté subsaharienne et plus généralement des personnes migrantes en cette période de crise, a annoncé RTCI.

Le confinement et les conjonctures nationale et mondiale vont indubitablement condamner les étudiants et travailleurs à une plus grande précarité, estime la même source appelant à une grande mobilisation et de faire don pour les migrants afin de garantir leur dignité.