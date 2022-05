Enda Tamweel, Mazars et ASH Technologies signent une convention de partenariat pour accompagner les projets verts

Enda Tamweel, Mazars et ASH Technologies ont signé mercredi, 25 mai 2022, une convention de partenariat dédiée à l’accompagnement et au développement des activités et des projets verts.

« Ce partenariat œuvrera principalement à la mise en place de dispositifs de financement et d’accompagnement en faveur de micro-entrepreneurs et d’agriculteurs pour l’accélération de la transition et de l’optimisation énergétique de leurs projets », lit-on dans un communiqué conjoint des trois partenaires.

Enda Tamweel, première institution de micro-finance en Tunisie, Mazars, entreprise sociale et citoyenne et leader international dans le domaine de l’audit, la fiscalité et le conseil et ASH Technologies, société suisse spécialisée dans les technologies, prévoient de créer à travers ce partenariat de nouvelles synergies en vue d’apporter des solutions concrètes et innovantes au profit des micro-entrepreneurs et agriculteurs tunisiens à même d’améliorer leurs revenus et de renforcer la résilience et la durabilité de leurs projets.

La convention inclura notamment des dispositifs de financement et d’accompagnement pour renforcer l’autonomie des femmes entrepreneures, promouvoir l’état d’esprit entrepreneurial chez les jeunes et les encourager à s’orienter vers des projets de développement durable.

« Mazars en Tunisie, comme Mazars dans le monde, veille à instaurer une politique RSE parmi ses axes d’activités. En tant qu’entreprise citoyenne, Mazars en Tunisie s’engage à accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs entreprises sociales, génératrices d’impact positif. Pour l’environnement et la société en général. Nous souhaitons apporter notre concours afin de mettre en place cette collaboration dans le cadre d’un programme de Responsabilité Sociale des Entreprises », a déclaré Ali Cherif, Managing Partner de Mazars en Tunisie

« L’environnement a toujours été au cœur de la stratégie d’Enda Tamweel. L’accentuation des changements climatiques fait de la question de la transition écologique un enjeu central. Avec le développement de son expertise dans le domaine et la mise en place de lignes de crédit dites vertes, Enda Tamweel a voulu se positionner comme un acteur clé dans le financement des activités protectrices de l’environnement. Le partenariat que nous scellons aujourd’hui avec Mazars et ASH Technologies en témoigne et nous espérons, à travers ces nouvelles coopérations, renforcer notre positionnement en la matière », a pour sa part indiqué Mohamed Zmandar, Directeur général d’Enda Tamweel.

De son côté Yassine Allani, co-fondateur d’ASH Technologies a souligné que « le monde de demain sera plus décentralisé, modulaire, et surtout autonome en énergie. L’énergie solaire, décentralisée par essence, contribue directement à cette tendance. Tout d’abord, l’énergie solaire ne se résume pas à des panneaux photovoltaïques importés et bon marché. C’est aussi, par exemple, l’énergie solaire thermique directe à moyenne et haute température qui permet notamment le recyclage des matériaux ou les stockages d’énergie dans des matériaux à changement de phase, en complément avec du photovoltaïque bien intégré ».

Par le biais de ce nouveaux partenariat, les trois acteurs s’engagent à mettre en œuvre des programmes et des dispositifs créateurs de valeurs et œuvrant pour des transformations positives et un avenir plus durable pour tous les créateurs de projets. Ils s’appuient sur leurs coopérations et expertise pour réaliser ces objectifs.