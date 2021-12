La BERD, et Enda Tamweel appuient les petites entreprises en Tunisie

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) renforce l’accès au financement des micro-, petites et moyennes entreprises tunisiennes. La Banque fournit ainsi à une banque de la place une deuxième garantie de partage des risques à hauteur de 50 % du montant du prêt attribué à Enda Tamweel, première institution de microfinance du pays. Dans le cadre du Programme de partage des risques (RSF), la banque accorde un prêt d’un montant de 40 millions de dinars tunisiens à Enda Tamweel pour que cette institution octroie à son tour des crédits à des MPME locales qui comptent parmi ses principaux clients et ont besoin d’un appui financier pour couvrir leur manque de liquidités dû à l’impact de la pandémie du coronavirus.

Enda Tamweel octroiera une partie de ce financement au profit des MPME gérées par des femmes. Ces entreprises bénéficieront également d’une assistance technique.

La crise de la COVID 19 affecte les entreprises tunisiennes de toutes tailles, en particulier celles qui génèrent la majorité de leurs revenus dans le tourisme, l’hôtellerie, les services, les transports et d’autres secteurs fortement touchés. L’appui aux petites entreprises du pays est une priorité pour la BERD dans le cadre de ses activités visant à renforcer l’économie tunisienne. Les investissements de la Banque visent à soutenir la compétitivité de la Tunisie en ouvrant les marchés et en renforçant la gouvernance, à promouvoir l’inclusion économique des femmes, des jeunes et des personnes vivant dans des régions reculées, à accroître la résilience du secteur financier et à appuyer la transition de la Tunisie vers une économie verte.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi à ce jour près de 1,4 milliard d’euros dans 57 projets sur place, et soutenu plus de 1 200 PME au moyen d’une assistance technique financée par l’Union européenne.