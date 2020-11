Enda Tamweel lève avec succès 30 millions de dinars sur le marché obligataire

L’institution de microfinance Enda Tamweel vient de clôturer avec succès un emprunt obligataire émis sans appel public à l’épargne pour un montant de 30 millions de dinars.

Cet emprunt a suscité un intérêt de la part d’investisseurs tunisiens et étrangers. En effet, le fonds African Local Currency Bond – ALCB Fund a été parmi les souscripteurs à cette émission et marque ainsi son entrée sur le marché tunisien. ALCB Fund, dont le mandat est de développer les marchés obligataires Corporate africains, a été créé par KfW, la Banque Allemande de Développement en 2012-2013 avec le soutien du ministère fédéral de la Coopération Économique et du Développement (BMZ).

L’intérêt suscité par cette émission auprès d’investisseurs aussi bien tunisiens qu’étrangers, témoigne de la confiance portée à Enda Tamweel dont les performances financières et sociales la classent comme une référence tant à l’échelle nationale que régionale.

Cette émission a été pilotée par Tunisie Valeurs et s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant la consolidation et la diversification des sources de financement de « Enda Tamweel » afin de soutenir le développement de son activité dans les meilleures conditions.

Créée par l’Organisation non-gouvernementale Enda interarabe, pionnière de la microfinance en Tunisie depuis 1995 avec un portefeuille de 390 000 clients actifs et un encours de plus de 900 millions de dinars, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 101 agences et 5 guichets mobiles desservant principalement les régions isolées. Elle emploie près de 2 000 personnes dont 70% de diplômés du supérieur.

Enda Tamweel apporte une forte contribution au développement économique du pays en assurant l’inclusion financière des populations vulnérables, privilégiant les femmes, les jeunes et les populations rurales. En encourageant l’auto-emploi par la promotion de l’entrepreneuriat, elle aide un grand nombre de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres moyens.