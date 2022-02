Energie renouvelable : Lancement des adhésions au Programme de transition énergétique dans les établissements publics

L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) a lancé, mardi, les adhésions au programme de transition énergétique pour les ministères, les institutions et les établissements publics à caractère administratif et non administratif.

A cette occasion le directeur général de l’agence Fathi Hanchi a souligné, lors d’un webinaire organisé à cette fin, que « le programme de transition énergétique dans les établissements publics permettra à ces établissements de se doter de systèmes photovoltaïques dans l’objectif de réduire leurs factures énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre ».

« Ce programme financé par la Banque allemande de développement (KfW), moyennant une enveloppe de 200 millions de dinars sur trois ans, contribuera à la réalisation des objectifs de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables », a-t-il ajouté.

« Il financera toutes les étapes d’installation des systèmes photovoltaïques dès la phase des études, à l’installation des systèmes et au contrôle technique. Le Fonds de transition énergétique, lui, prendra en charge les frais de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, a précisé de son côté, l’expert en énergie, Abdelkarim Ghezal.

L’ANME assurera également l’assistance technique et la formation des ressources humaines des établissements publics dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la maintenance.

Ghezal a fait savoir que le programme vise les sièges des ministères et des établissements publics à caractère administratif et non administratif, et exclut les établissements étatiques à caractère industriel et commercial qui ont la capacité de financer leurs projets par leurs propres budgets ou par emprunt.

D’après lui, le bâtiment objet du programme doit répondre aux critères techniques et doit être une propriété de l’État.

Il a indiqué, aussi, que tout établissement qui bénéficiera de ce programme est invité à conclure une convention-cadre avec l’ANME, et ce, après soumission d’une demande de participation.

Rappelons que la Tunisie ambitionne de porter la part des énergies renouvelables dans la production de l’électricité à 30% d’ici 2030.

Le ministère des Finances avait approuvé, début février, l’allocation d’une enveloppe de 100 mille dinars au titre de l’année 2022, pour installer une station photovoltaïque sur le toit du siège de l’agence TAP. Ce projet sera réalisé en coordination avec l’ANME.