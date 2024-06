Ennaifer à AM : Les indicateurs économiques seront bons, pour le mois de juin

L’analyste financier et l’expert économique Bassam Ennaifer a fait savoir dans une déclaration faite, ce lundi 10 juin 2024 à Africanmanager, que la situation générale de l’économie tunisienne est bonne et qu’il y a un certain équilibre pour les finances publiques.

« Depuis de le début de l’année en cours, on n’a pas constaté qu’il y a des problèmes au niveau des finances publiques (…) Il y a également une légère amélioration au niveau des indicateurs économiques pour le mois de mars(…) Je prévois également de bons chiffres pour le mois de juin ».

Et d’assurer qu’ « Il faut travailler encore et afin de trouver des moyens à rebondir pour redynamiser l’économie tunisienne sur tous les niveaux… »

Par ailleurs l’analyste financier s’est dit optimiste sur la situation générale de l’économie affirmant que la Tunisie est plus au moins sur la bonne voie.