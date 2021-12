Ennhahdha s’est refait une santé à cause de Saied, selon A.Briki

Les lenteurs et les atermoiements dont a fait montre le président de la République, Kais Saied , dans la prise de décision et la concrétisation du 25 juillet ont permis au mouvement Ennahdha de se repositionner et de se refaire une santé, selon le secrétaire général du Mouvement Tunisie en avant , Abid Briki.

S’exprimant, ce lundi sur Shems fm, il a ajouté qu’un front est en train de se constituer pour « revenir à l’avant 25 juillet », estimant que le chef de l’Etat, du fait de sa lenteur et son absence de vision claire a fourni à maintes parties l’opportunité de renouer avec la période d’avant le 25 juillet et même de « vendre la Tunisie à l’étranger », selon ses dires.

Ila affirmé que le mouvement Ennahdha a conduit « toute l’exécrable période vécue par la Tunisie et se livre aujourd’hui à toute une série de manœuvres politiques ».