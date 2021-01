Entrée en production du gisement pétrolier de Halk el Menzel

Le gisement pétrolier de « Halk el Menzel » situé au large du Golfe de Hammamet est entré en production préliminaire, le 7 janvier 2021, à travers le puits « HELM 07 », avec un débit journalier de 5300 barils de pétrole, a annoncé, mardi, le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines.

Selon les estimations de la société tunisienne TOPIC qui détient la concession de Halk el Menzel, la moyenne de production journalière de ce puits devrait s’élever à 6000 barils de pétrole.

Le ministère a également précisé que les travaux se poursuivent pour finaliser le forage des deux autres puits relevant de cette concession durant le premier trimestre de 2021, ce qui portera la capacité de production de cette concession à 11 mille barils/jour.

Il est à rappeler que l’activité de forage des 03 puits HELM 05, 06 et 07 a commencé depuis Juin 2018. Les opérations de forage ont été suspendues depuis Septembre 2018 en vue de régulariser la situation juridique de cette concession.

La régularisation de la situation juridique a eu lieu par loi n° 2019-74 portant approbation de la convention et ses annexes relative à la concession d’exploitation Halk el Menzel et publiée au JORT le 14 août 2019. La reprise de l’activité de forage a eu lieu le 06 octobre 2020.