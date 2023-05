La CDC reçoit le premier prix de la meilleure banque en Afrique soutenant les PME en 2023

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a remporté, mercredi, le prestigieux premier prix en Afrique pour le développement des startups et PME innovantes dans la catégorie « Banque de l’année pour les PME », lors de la cérémonie de remise des trophées » African Banker « , organisée à Charm Cheikh (Egypte), en présence de plus de 300 dirigeants des plus importantes banques et acteurs économiques du continent.Cette compétition, organisée par le magazine » African Banker « , en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), est la plus importante du secteur bancaire sur le continent africain.Elle prévoit l’octroi de 10 trophées dans 10 domaines bancaires variés, tels que la meilleure personnalité bancaire, la meilleure banque, la banque durable en Afrique, la technologie financière » Fintech « …

La CDC a été sélectionnée parmi 4 banques africaines, dans la même catégorie, représentant l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Sénégal et le Kenya. » Ce trophée vient récompenser les efforts déployés par la Caisse, dans le cadre du projet « Start-up et PME innovantes », qui vise à leur assurer le financement nécessaire et notamment celles implantées dans les régions intérieures et lancées par des femmes. L’objectif étant de garantir la pérennité de leur activité « , a déclaré à l’agence TAP, la directrice générale de la CDC, Najia Gharbi, lors de la cérémonie de remise des trophées.Financé par la Banque mondiale et l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement -GIZ, ce programme alimente dans sa composante majeure, la souscription de la CDC au Fonds de Fonds, d’environ 200 millions d’euros. Il vise à soutenir les besoins financiers et de croissance des startups.Il est à noter que le projet a été conçu pour soutenir le programme gouvernemental » Startup Tunisia « , qui a pour objectif de catalyser la création et la croissance de startups et de PME numériques et novatrices, tout en stimulant les perspectives économiques et d’emploi pour la jeunesse tunisienne.Afin de bénéficier de ce programme, les petites entreprises doivent avoir une bonne situation financière, être créées depuis au moins deux ans, employer entre 10 et 200 salariés, et avoir de véritables perspectives de croissance.Les investissements de la CDC alloués à ces projets se font sous forme d’apport au capital ou d’obligations convertibles, d’un montant variant entre 1 million de dinars (MD) et 2,5 MD, dans une première phase, et qui peut atteindre 7 MD, sous forme de financements successifs.