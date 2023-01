CDC : 500 dossiers pour 80 MDT

JoussourINVEST.tn, première plateforme digitale tunisienne de financement spécialisée dans l’investissement en capital et en quasi-capital fait peau neuve et annonce la mise en ligne de sa nouvelle version lors d’un atelier organisé le 18 janvier 2023, à la Bourse de Tunis. Lancée depuis septembre 2020, elle joue le rôle d’une Marketplace pour mettre en relation des investisseurs en capital et des PME à la recherche de financement afin de renforcer et de soutenir leur croissance.

Plusieurs améliorations ont été apportées à l’instar de l’automatisation du matching entre spécificités du dossier d’investissement et la stratégie d’investissement des Fonds d’investissement et des Investisseurs. Ainsi, la mise en contact est plus intelligente et de plus en plus précise permettant de maximiser les opportunités de financement.

Selon Mme Néjia Gharbi, Directrice Générale de la Caisse Des Dépôts et Consignations, qui le dit sur le site de la CDC, « JoussourINVEST.tn permet à toutes les PME tunisiennes de soumettre leurs dossiers de manière simple, rapide et gratuite. Elle permet aux PME de faire le suivi en temps réel et ce, de manière sécurisée en garantissant la sécurité des données. Le matching PME/investisseurs de plus en plus intelligent dans cette nouvelle version se réalise directement, sans intermédiaires. Les entreprises inscrites sur la plateforme gagnent ainsi en visibilité, elles seront accessibles aux investisseurs de la place en un simple clic ! ».

Rappelons que JoussourINVEST.tn est le fruit d’un partenariat entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT), l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC) et cet ambitieux projet a été financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à travers son programme Tunisia JOBS.

Actuellement, la Marketplace a enregistré plus de 2.800 inscriptions de PME et 61 investisseurs actifs. Près de 500 dossiers ont été déposés dont 36 ayant été clôturés positivement avec plus de 80 MDT investis.