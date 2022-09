Entretien de Najla Bouden avec la Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale

La Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) Rola Dashti a affirmé, mardi, la disposition de la commission à poursuivre la coopération avec la Tunisie concernant nombre de projets. Il s’agit notamment de la mise en place d’un mécanisme pour le développement des compétences de manière à les adapter à la demande du marché de travail tunisien et au renforcement des mécanismes de financement exceptionnel fournis par les institutions internationales de financement. Il s’agit aussi de projets relatifs à la transformation des dettes en projets de développement.

La responsable onusienne a présenté, lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement tunisien Najla Bouden, les résultats de ses rencontres avec les ministres des finances, de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors, des affaires sociales et des affaires étrangères, de l’émigration, et des Tunisiens à l’étranger. Ces rencontres ont porté sur les programmes d’appui technique fournis par la CESAO, dont les projets relatifs à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, la prise en charge des personnes âgées et l’égalité entre les sexes.

Selon la responsable onusienne, la commission se charge notamment de l’application des programmes d’appui dans la prise de décision à travers le développement d’outils et de mécanismes de modélisation financière et économique au profit des États membres afin d’améliorer le classement des pays bénéficiaires dans les indicateurs économiques, sociaux et éducatifs mondiaux et de renforcer leur attractivité pour les investissements étrangers.

Bouden a pour sa part salué, au cours de cette rencontre, l’appui technique apporté par la CESAO à la Tunisie et aux pays arabes en employant ses services de consultation pour aider ces pays à élaborer des politiques publiques conformes au Plan de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, face à un ensemble de défis économiques et sociaux et face aux répercussions de la crise de Covid.19 et de la crise russo-ukrainienne.