Entretien Mechichi Tabboubi axé sur l’initiative de dialogue national

L’initiative de dialogue national proposée par l’union générale tunisienne du travail (UGTT), a été jeudi au centre d’un entretien entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et le secrétaire général de la centrale syndicale Noureddine Tabboubi.

Cette rencontre a été également une occasion pour évoquer la situation générale dans le pays notamment dans les régions et les revendications à caractère social et de développement, indique un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Tabboubi a souligné dans une déclaration aux médias que l’entretien a permis aussi d’aborder un ensemble de dossiers sectoriels, appelant dans ce cadre à l’accélération du retour de l’activité du comité 5+5 afin d’aboutir à des recommandations nécessaires, selon la même source.

Le dossier des martyrs et des blessés de la révolution, en instance depuis des années, a été évoqué également lors de cette réunion, a encore dit Tabboubi exprimant son souhait que l’année 2021 soit l’année de l’essor économique.

