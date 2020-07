Entretien téléphonique entre Saied et l’Emir du Qatar

Le président de la République, Kais Saied a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, à l’occasion de l’Aïd El-Idha.

Les deux parties ont échangé les vœux de santé et de prospérité à cette occasion.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien téléphonique a été l’occasion de mettre l’accent sur la solidité des relations de fraternité entre les peuples tunisien et qatari et la volonté commune à les renforcer davantage.