Saied rejette toute forme d’ingérence dans les affaires nationales

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, ce vendredi matin 29 juillet 2022, le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Il a souligné que la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, et que « notre souveraineté et notre indépendance sont au-dessus de toute considération », a-t-il dit, cité dans un communiqué de la présidence de la République. Dans ce contexte, le chef de l’Etat a indiqué qu’au rang des principes sur lesquels repose le droit international figure celui du droit des peuples à l’autodétermination et à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Le Président de la République a souligné l’indépendance de la décision nationale et son rejet de toute forme d’ingérence dans les affaires nationales. « Aucune voix dans notre pays n’est plus forte celle du peuple qui a payé le tribut de l’indépendance et la dignité nationale par des milliers de martyrs », a-t-il dit.