Le président de la République Kaïs Saïed a eu, vendredi, un entretien téléphonique avec le roi Abdallah II de Jordanie, au cours duquel il s’est enquis de son état de santé et lui a exprimé ses sentiments de sympathie et de fraternité et ses vœux de bon rétablissement, indique un communiqué publié vendredi par Carthage.

- Publicité-

Le roi Abdallah II a récemment été opéré en Allemagne pour une hernie discale, avait annoncé le cabinet royal jordanien.