Entretien  téléphonique  Saied-Tebboune

Le président de la République, Kais Saied, a eu, mercredi, un entretien l téléphonique avec le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, pour lui exprimer ses remerciements et sa gratitude pour avoir acheminé en urgence des avions et des camions de pompiers pour soutenir les efforts de la Tunisie pour lutter contre l’incendie qui s’est déclaré à Jebel Boukornine dans la banlieue sud de Tunis, qui a été reprise.

A cette occasion, l’accent a été mis sur les excellentes relations entre les deux pays et peuples, l’envoi si rapide de ces équipements étant une nouvelle preuve des liens de fraternité fermes et solides qui unissent la Tunisie et l’Algérie.