Espagne: le patron de la Liga espère reprendre le jeudi 11 juin par le derby

Le championnat d’Espagne de football, dont la

reprise a été autorisée samedi par les autorités, pourrait redémarrer le

jeudi 11 juin par le derby de Séville, a déclaré dimanche le patron de la

Liga Javier Tebas.

Samedi le gouvernement espagnol a donné son feu vert pour une reprise à

partir de la semaine du 8 juin, ce qui « laisse la possibilité que le

premier match de Liga puisse avoir lieu le jeudi 11″, a déclaré sur la

chaîne Movistar Plus le patron du gestionnaire du football professionnel

espagnol, qui se fixait jusqu’ici comme objectif de reprendre le vendredi

12.

« Nous aimerions que ce soit le derby sévillan, Bétis-Séville » à 22H00

(20H00 GMT), a ajouté Tebas, pour qui ce match constituerait « un hommage à

ce retour de la Liga et à ce qu’il s’est passé ».

Mais si ce n’est pas possible, la reprise aura lieu « le 12, le 13 ou même

le 14″, a-t-il ajouté, en précisant que la date officielle serait

communiquée « aux débuts de la semaine prochaine », tout comme le reste de la

programmation des quatre premières des onze journées qu’il reste à

disputer.

Les clubs espagnols ont repris lundi dernier un entraînement par groupes

de 10 joueurs maximum et pourraient se préparer avec l’ensemble de

l’effectif dans une semaine selon Tebas.

« Les groupes complets, je pense que ce sera le lundi suivant (1er juin) »,

a-t-il détaillé, en appelant à être « très prudent ».