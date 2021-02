Espérance ST: Khenissi et Meziane blessés, s’entraînent solitaire

L’Espérance Sportive de Tunis, leader de la ligue 1, a annoncé lundi soir que les deux attaquants Taha Yassine Khenissi et l »algérien Abderrahmane Meziane, blessés, vont s’entraîner en solitaire pendant toute cette semaine sous la supervision du staff médical.

Khenissi s’était blessé à la cuisse dimanche lors du derby tunisois de la 11e journée face au Club Africain (1-0) et a quitté le terrain après 20 minutes de jeu laissant sa place à Nassim Ben Khelifa.

De son coté Meziane a ressenti des douleurs à la cheville pendant l’échauffement, avant le match et l’entraîneur Mouine Chaabani l’a remplacé par Anice Badri , l’auteur de l’unique but de la rencontre.

- Publicité-