Foot – L’Espérance de Tunis nie avoir des contacts avec le défenseur sfaxien Héni Amamou

L’Espérance de Tunis a affirmé, jeudi, ne pas avoir de contacts avec le défenseur du CS Sfaxien Héni Amamou.

« L’Espérance de Tunis informe l’opinion publique sportive et en premier lieu son cher public qu’il n’a eu aucun contact avec le défenseur du CS Sfaxien Amamou et n’a jamais pensé le recruter », a écrit le club sang et or sur sa page officielle facebook. Il a ajouté que cette clarification s’impose pour mettre fin à toutes les rumeurs qui circulent à ce sujet.

Il est à rappeler que le joueur Hani Amamou est en conflit avec son club qui a refusé de prolonger son contrat expirant en juin prochain et il ne fera plus partie du groupe noir et blanc.

