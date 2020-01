Espérance ST- L’algérien Meziane et Ben Hammouda ajoutés à la liste africaine

L’Espérance Sportive de Tunis annonce jeudi, que la liste africaine a été renforcée par deux nouvelles recrues, le milieu offensif algérien Abderrahman Meziane et l’attaquant Mohamed Ali Ben Hammouda.

Le club sang et or précise sur sa page officelle facebook, que Meziane endossera le maillot numéro 4 et Ben Hammouda, le numéro 2.

L’esperance double tenant du titre, leader du groupe D avec 10 points, reçoit ce samedi à Radès (20h00), les marocaisn du Raja Casablanca (2e/7 pts), pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupes de la ligue des champions d’Afrique.