Etats-Unis : Le Sénat juge le procès de Trump conforme à la Constitution

Une majorité de sénateurs a estimé que le procès de Donald Trump était conforme à la Constitution et pouvait se poursuivre, lors d’un vote mardi 9 février à l’issue d’une première journée d’audience. Au total, 56 sénateurs contre 44 ont voté pour la poursuite du procès de l’ancien président dans le cadre de la procédure de destitution, même s’il a quitté la Maison Blanche et n’est plus qu’un simple citoyen.

- Publicité-

Le Sénat américain a ouvert le deuxième procès en destitution de Donald Trump, accusé d' »incitation à l’insurrection » dans l’assaut meurtrier du Capitole. C’est la première fois qu’un ex-président américain est jugé en destitution. Et le 13 janvier, le magnat de l’immobilier était déjà devenu le premier président à être frappé deux fois par une mise en accusation (« impeachment ») à la Chambre des représentants, cette fois pour « incitation à l’insurrection ».