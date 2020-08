Ethiopie : Les manifestations se multiplient contre le gouvernement d’Abiy Ahmed

Les forces de l’ordre éthiopiennes ont tué au moins 6 personnes à Boditi lundi 10 août, dont un enfant de 14 ans. Et 34 manifestants ont été blessés. D’autres décès par balle (quatre avérés) ont été constatés à l’hôpital de la ville de Sodo. Les manifestants réclament une région autonome pour leur groupe ethnique et protestent contre l’arrestation de leaders du mouvement.

Comme beaucoup le craignaient, la création d’un nouvel Etat, le Sidama, suite au référendum du 20 novembre 2019, pousse d’autres ethnies à réclamer le leur. Le Sidama est, depuis le mois de juin, le dixième Etat d’Ethiopie, répondant à cette constante éthiopienne qu’un Etat se constitue autour d’une ethnie.

Les Wolaitas, qui eux aussi vivent dans l’Etat multi-ethnique de la Région des Peuples et des Nations du Sud, revendiquent depuis longtemps un Etat autonome. Ils sont la seconde composante au nombre d’habitants de la région. Les militants pensent qu’un Etat autonome renforcerait la sécurité des populations, et que celles-ci profiteraient d’avantage des ressources fiscales. Mais pour l’heure, le pouvoir d’Addis Abeba ne veut rien entendre, et envoie ses troupes face aux manifestants.