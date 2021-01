Exercice militaire commun entre la Tunisie et les Etats-Unis

Le patrouilleur de haute-mer « Hannon » et le patrouilleur lance-missiles « La Galite », du côté tunisien, et le patrouilleur « USNS TRENTON » du côté américain, ont participé, entre le 18 et le 21 janvier, à un exercice militaire commun « NADHOR 21-01 » au large des côtes tunisiennes.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, publié jeudi, cet excercice qui s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire tuniso-américaine vise à renforcer la coordination entre les deux parties en matière de lutte contre les actes illicites et de secourisme maritime ainsi qu’à développer les capacités opérationnelles des unités maritimes relevant de l’Armée de mer.