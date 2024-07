Exercices de simulation d’attentat à Tunis

Des unités sécuritaires ont organisé, mercredi, un exercice de simulation d’attaques terroristes simultanées dans la zone pétrolière de Radès, à la cité de culture et à l’avenue Bourguiba à Tunis, selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur Faker Bouzghaya.

Cet exercice, auquel ont assisté le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et le secrétaire d’Etat chargé de la sûreté nationale Sofiene Bessadok, intervient dans le cadre de l’évaluation du niveau de promptitude des unités sécuritaires toutes spécialités confondues, précise la même source dans une déclaration à TAP.

L’objectif de cette simulation est d’évaluer le niveau de coordination stratégique, tactique et opérationnelle entre toutes les parties intervenantes dans la gestion d’une crise terroriste.

L’exercice a été organisé en collaboration avec l’armée nationale, les ministères des Affaires culturelles, de la Santé et de l’Industrie.

