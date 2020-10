Fakhfak: Letaief manipulerait des journalistes et des sécuritaires !

L’ancien chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a assuré que l’homme d’affaires tunisien Kamel Letaief, exerce une grande influence au niveau de la situation en Tunisie, d’autant plus qu’il œuvre dans les coulisses du pouvoir dans le pays.

Dans une interview accordée , jeudi 1er octobre 2020 à la chaîne Attassia tv , il a précisé que « Cet homme manipule certains journalistes, quelques agents dans l’administration et quelques sécuritaires. Il veut exercer un certain pouvoir et maîtriser la scène nationale », a-t-il dit.