Fakhfakh : Le Gouvernement disposé à surmonter les répercussions du Covid-19

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a appelé à la nécessité de poursuivre les efforts visant à surmonter l’étape actuelle, saluant les efforts déployés par les membres de son gouvernement.

Fakhfakh a réaffirmé son engagement personnel et celui de son gouvernement à dépasser les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus et à instaurer le modèle économique et social.

Cette relance a pour objectif de « répondre aux attentes des tunisiens, toutes classes sociales confondues et dans toutes les régions de la république », indique le communiqué de la Présidence du gouvernement.

Par ailleurs, une séance de travail ministérielle tenu, aujourd’hui, mercredi, a été consacrée à la questions de « l’autonomisation sociale et économique à la lumière des répercussions du Covid-19 et les préparatifs pour un plan de relance économique ».

La réunion a été l’occasion d’examiner les principaux programmes prévus dans le plan d’action gouvernemental, en lien avec la promotion des conditions de vie des classes sociales défavorisées.

L’accent a été mis sur » la nécessité de tirer profit des expériences précédentes et de relever les défis à venir ».

Les recommandations ont porté sur l’impératif de « hâter la mise en œuvre des projets en cours et l’élaboration de nouveaux concepts pour promouvoir les conditions sociales des catégories vulnérables ».