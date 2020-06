Fakhfakh : Le PLF complémentaire pour l’exercice 2020, bientôt, soumis à l’ARP

Le projet de loi de finances complémentaire pour l’exercice 2020 est fin prêt sera bientôt remis, au parlement, dès la révision du taux de croissance en fonction des impacts de la crise sanitaire, du Covid-19, a déclaré le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, devant les députés de l’ARP, lors de la séance plénière du 25 juin 2020, consacrée à un dialogue sur le bilan de ses cent premiers jours à la Kasbah.

» Des la levée du confinement, nous avons entamé la mise à jour de ce projet de loi et la préparation du plan de relance « , a-t-il ajouté.

Fakhfakh, qui revenait sur les actions du gouvernement, depuis son installation, le 27 février 2020, a reconnu que le gouvernement actuel n’a pas réagi avec la qualité et l’efficacité requises concernant le développement des régions, à cause de la situation sanitaire due au coronavirus.

» Le développement des régions est l’une des priorités de mon gouvernement « , a-t-il, cependant, insisté.

Evoquant l’endettement extérieur, dont le taux est estimé actuellement à 60% du PIB, il a promis d’œuvrer pour ne pas dépasser ce niveau et de miser, dorénavant, sur la mobilisation des ressources propres, l’endettement intérieur et la rationalisation des dépenses de l’Etat.

Le budget de l’Etat pour l’exercice 2020 prévoit la mobilisation de 8500 millions de dinars de dettes extérieures.

L’Etat a obtenu une partie de ces ressources, dont 2560MD pour faire face au coronavirus.

En ce qui concerne le secteur agricole, évoqué par plusieurs députés, le chef du gouvernement a fait savoir que 7 grands projets agricoles seront entrepris dans le cadre du nouveau schéma de développement et du plan quinquennal 2021-2025.

Il a aussi évoqué un plan de gouvernance des eaux pour résoudre le problème du gaspillage, dont le taux a atteint 40%, en raison de la dégradation des réseaux et de l’absence d’entretien.

» Le plan de relance économique ne peut réussir que lorsque la stabilité soit établie et les mesures et projets soient concrétisés pour que le citoyen puisse percevoir le changement dans son quotidien « , résume le chef du gouvernement, dans sa réaction aux interventions des parlementaires.