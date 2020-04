Fakhfakh : un million de familles ont bénéficié des aides sociales

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a affirmé, ce dimanche 19 avril 2020, dans une interview télévisée sur Al Wtanya et la chaîne privée Hannibal, qu’un million de familles ont bénéficié des aides sociales et ce, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.

Fakhfakh a, ainsi, reconnu certaines erreurs et infractions, soulignant dans le même contexte, que le gouvernement est attentif aux besoins de tous les Tunisiens.