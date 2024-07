Farès Ferjani : « J’ai réussi parce que je me suis fié à mon style de jeu

Le Tunisien Farès Ferjani, médaillé d’argent de l’épreuve du sabre masculin des Jeux Olympiques de Paris-2024, s’est déclaré heureux d’avoir réalisé un rêve qu’il caressait depuis des années, après avoir échoué une première fois à Tokyo 2020.

« J’ai fait mon autocritique, et j’ai corrigé les erreurs que j’ai commises lors de mes précédentes participations. J’ai constaté que j’étais parfois impressionné par le style de jeu des autres, mais à un moment donné, j’ai décidé de compter sur moi-même et d’être fidèle à ma façon de me battre sans être influencé par les autres, ce qui m’a aidé à remporter le défi », a-t-il déclaré aux médias.

« J’étais concentré seulement sur le tournoi olympique sans penser aux matches précédents. Et jusqu’à présent, je ne veux pas retourner regarder les matchs que j’ai disputés. Je dois me concentrer sur le présent », a-t-il affirmé.

Et Ferjani d’expliquer : « J’ai remarqué que lorsque je joue contre mon adversaire en utilisant la méthode touche par touche, j’oublie l’évolution du score, et je peux parfois réaliser une remontada sans m’en rendre compte. Cette méthode m’a aidé à obtenir un résultat positif ».

L’escrimeur tunisien s’est par ailleurs déclaré fier d’avoir remporté la médaille d’argent olympique, remerciant le staff technique, ses parents, son entourage familial et tous les Tunisiens qui l’ont soutenu.

« Je suis fier d’avoir honoré mon pays aux Jeux olympiques », a conclu Ferjani qui a indiqué qu’il rentrerait en Tunisie mercredi après-midi.

