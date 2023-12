«Fassed» sur roues au MAS. Des bons d’essence et des voitures, en veux-tu en voilà

Notons, d’abord, que les bons d’essence et les voitures de fonction sont des droits règlementés et non des privilèges en Tunisie, car étant des compléments de salaires. Il n’en demeure pas moins vrai que c’est la gestion de ce complément de salaire qui fait problème.

Le 28ème rapport du HCCAF (Haut comité du contrôle administratif et financier), récemment présenté au président de la République, vient à ce sujet d’épingler le ministère des Affaires sociales (MAS), qui use et surtout abuse des voitures et de l’essence.

Des voitures, en veux-tu en voilà

Ledit rapport fait ainsi état de différentes violations qui ont fait l’objet de suivi de sa part, comme l’exploitation par le ministère de véhicules de fonction appartenant à d’autres établissements publics sous sa tutelle, comme la CNRPS, la CNAM et le Centre de recherches sociales, et considère cela contraire à la circulaire gouvernementale N°5 de 2021 du 12 mars 2021 relative aux charges pesant sur les établissements et établissements publics et aux dépenses engagées par les ministères, associations, organismes ou toutes autres structures publiques.

Le même ministère des Affaires sociales utilisait aussi, des voitures de service avec plaques d’immatriculation ordinaires, et non celles réservées aux voitures administratives. Le MAS concédait aussi l’utilisation de pas moins de 43 voitures à d’autres entreprises sous sa tutelle, et en utilisait d’autres chez ses tutelles, ce qui est interdit. Et d’ailleurs, le ministère de la Femme fait la même chose. Le rapport du HCCAF proposait au ministère de la Femme de céder au Dinar symbolique les voitures qu’il met à la disposition des associations exerçant dans le domaine social. Le MAS gèrerait ainsi presque une sorte de « marché » des voitures administratives, cédant les siennes aux entreprises sous tutelle, et utilisant celles d’autres pour ses propres besoins, et en donnait d’autres à d’anciens responsables. Le tout, dans le total irrespect des règlements et des textes régissant les voitures administratives, de service ou de fonction.

Le HCCAF s’est aussi étalé sur l’absence de maintenance régulière du parc automobile du MAS, devenu vieillissant et occasionne des charges supplémentaires au budget de l’Etat, et proposait de mettre à jour la liste des voitures qui ne sont plus mises à la disposition du MAS, et de les retourner à la douane, signe qu’il y a un flux indéfini de voitures mises à disposition par la douane à de tierces entités, et que personne ne contrôle ce flux.

« رزك البيليك » distribué à tour de bras dans l’impunité

Ce dernier est par ailleurs « généreux » en bons d’essence. C’est ainsi, par exemple, que le HCCAF rapporte que le ministère continue de délivrer mensuellement des titres de carburant financés par le budget du MAS à d’anciens responsables du ministère qui avaient été pourtant désignés à la direction d’autres entreprises publiques financièrement autonomes.

Le MAS distribue tellement de titres d’essence, qu’il en oublie. C’est ainsi que le ministère n’a jamais essayé de connaître le sort de 881 bons d’essence mis à la disposition du 1er responsable de l’atelier du ministère, et qui n’ont jamais été distribués, et qui n’a jamais donné d’explication à ce sujet. Le Mas a certes bougé, suite à la mission de contrôle du HCCAF, mais n’a pu retrouver trace que de 449 titres de carburant. Le MAS prêtait même, en 2019, des bons d’essence au Conseil national du dialogue national, et consignait cela dans une convention de prêt !

Comme quoi rien ne se fait gratuitement chez les membres du « Hiwar Watani ». Heureusement que cette quantité a fini par la suite par être récupérée. On ne sait par contre pas si les anciens cadres du MAS ont fini par rembourser les titres de carburant pris indûment. On ne sait pas, non plus, si le ministère a engagé, comme recommandé par le rapport du haut comité de contrôle, les poursuites administratives et judiciaires nécessaires réprimant tous ces dépassements, administratifs et financiers